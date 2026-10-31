Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру
Армия
- 31 октября, 2026
- 12:33
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
"Известие о гибели военнослужащего 7-й пограничной бригады, дислоцированной в провинции Хаккари, в результате стрельбы при предотвращении попытки нарушения государственной границы, глубоко опечалило меня. Прошу у Всевышнего милости для погибшего военнослужащего, разделяю горе его близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования его семье. Да упокоит Аллах его душу", - говорится в сообщении.
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