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    Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

    Армия
    • 31 октября, 2026
    • 12:33
    Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    "Известие о гибели военнослужащего 7-й пограничной бригады, дислоцированной в провинции Хаккари, в результате стрельбы при предотвращении попытки нарушения государственной границы, глубоко опечалило меня. Прошу у Всевышнего милости для погибшего военнослужащего, разделяю горе его близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования его семье. Да упокоит Аллах его душу", - говорится в сообщении.

    Закир Гасанов Яшар Гюлер Гибель военнослужащего Турция
    Zakir Həsənov Yaşar Gülərə başsağlığı verib
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