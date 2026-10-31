Егяна Аббасова: Гражданам Азербайджана не придется ездить за границу для трансплантации костного мозга
Здоровье
- 31 октября, 2026
- 12:40
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Скоро гражданам Азербайджана не придется выезжать за границу для проведения трансплантации костного мозга.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца".
По ее словам, одной из будущих целей является создание единого информационного реестра доноров костного мозга.
"Думаю, этот реестр будет создан, и в ближайшем будущем нашим гражданам не придется выезжать за границу для трансплантации костного мозга. Напротив, для проведения этих операций к нам будут приезжать из-за рубежа", - сказала она.
Yeganə Abbasova: Azərbaycan vətəndaşlarının sümük iliyi transplantasiyası üçün xaricə getməyinə ehtiyac qalmayacaq
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