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    Егяна Аббасова: Гражданам Азербайджана не придется ездить за границу для трансплантации костного мозга

    Здоровье
    • 31 октября, 2026
    • 12:40
    Егяна Аббасова: Гражданам Азербайджана не придется ездить за границу для трансплантации костного мозга

    Скоро гражданам Азербайджана не придется выезжать за границу для проведения трансплантации костного мозга.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца".

    По ее словам, одной из будущих целей является создание единого информационного реестра доноров костного мозга.

    "Думаю, этот реестр будет создан, и в ближайшем будущем нашим гражданам не придется выезжать за границу для трансплантации костного мозга. Напротив, для проведения этих операций к нам будут приезжать из-за рубежа", - сказала она.

    Егяна Аббасова Координационный центр донорства и трансплантации органов Трансплантация костного мозга
    Yeganə Abbasova: Azərbaycan vətəndaşlarının sümük iliyi transplantasiyası üçün xaricə getməyinə ehtiyac qalmayacaq
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