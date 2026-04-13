Сына экс-вице-президента Ирана задержали в США и лишили грин-карты
- 13 апреля, 2026
- 07:52
В США задержали и лишили статуса постоянного резидента Ису Хашеми, сына бывшего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Согласно информации, вместе с Хашеми были задержаны его жена и сын. В настоящее время они ожидают депортации.
В Госдепе сообщили, что все трое прибыли в США в 2014 году, а в 2016 году получили грин-карты.
Ранее американские власти также задержали и аннулировали грин-карты племянницы и внучатой племянницы бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, убитого США в 2020 году.
Кроме того, статус легальных постоянных резидентов США был аннулирован у дочери бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, покинувшей страну, а также у ее супруга. Им также запретили въезд в Соединенные Штаты.