Ильхам Алиев: Мы положили конец оккупации и предложили Армении мир

Вторая Карабахская война 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года положили конец оккупации, после чего Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет и предложил Армении мир.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Глава государства заявил, что Азербайджан защитил себя, одержал победу над противником и освободил территории, которые находились под армянской оккупацией.

"Мы восстановили справедливость, наше достоинство и международное право", - отметил президент.

По его словам, Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и требовавшие немедленного, безусловного и полного вывода армянских войск с азербайджанских территорий. При этом на протяжении 30 лет эти документы оставались на бумаге.

"Вторая Карабахская война 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года положили конец оккупации. Мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами международного права. После этого мы предложили Армении мир. Это также беспрецедентно", - заявил Ильхам Алиев.