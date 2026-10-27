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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев: Мы положили конец оккупации и предложили Армении мир

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:28
    Ильхам Алиев: Мы положили конец оккупации и предложили Армении мир

    Вторая Карабахская война 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года положили конец оккупации, после чего Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет и предложил Армении мир.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    Глава государства заявил, что Азербайджан защитил себя, одержал победу над противником и освободил территории, которые находились под армянской оккупацией.

    "Мы восстановили справедливость, наше достоинство и международное право", - отметил президент.

    По его словам, Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и требовавшие немедленного, безусловного и полного вывода армянских войск с азербайджанских территорий. При этом на протяжении 30 лет эти документы оставались на бумаге.

    "Вторая Карабахская война 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года положили конец оккупации. Мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами международного права. После этого мы предложили Армении мир. Это также беспрецедентно", - заявил Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu
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