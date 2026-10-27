İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:23
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu

    2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsi və 2023-cü ildə isə antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq" mövzusunda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimində çıxışında deyib.

    Prezident bildirib ki, bununla da Azərbaycan öz suverenliyini tam bərpa edib:

    "Bütün bunların hamısı beynəlxalq hüquq normaları əsasında həyata keçirilib. Bundan sonra biz Ermənistana sülh təklif etdik, bu da dünyada görünməyən bir hadisə idi. Çünki biz bu gün müharibələrin tarixinə baxsaq, ən azı iki il tələb olunurdu ki, qanlı toqquşmadan sonra ölkələr sülhə gəlsinlər. Ötən ilin yayını götürsək, görərik ki, biz Ermənistanla sülh sazişinin bağlanmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edərək, müharibənin daimi qalmasını, qisas alınmasını istəmədik. Çünki biz qisası döyüş meydanında aldıq, bundan sonra digər mərhələyə keçmədik, əgər belə olsaydı, bu, daimi müharibəyə gətirib çıxarardı".

    İlham Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Ortaq gələcək naminə dialoq
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