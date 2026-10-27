В Норвегии в доме престарелых произошел пожар, трое пострадали
Другие страны
- 27 октября, 2026
- 10:25
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В доме престарелых в коммуне Самнангер (Норвегия) произошел пожар.
Как передает Report, об этом сообщают норвежские медиа.
Когда прибыла пожарная бригада, выяснилось, что возгорание произошло в офисе дома престарелых, поэтому эвакуировать жильцов не было необходимости.
"Трое сотрудников отравились продуктами горения и прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь", – сообщил представитель экстренных служб.
Причина пожара устанавливается.
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