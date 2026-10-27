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    В Норвегии в доме престарелых произошел пожар, трое пострадали

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 10:25
    В Норвегии в доме престарелых произошел пожар, трое пострадали

    В доме престарелых в коммуне Самнангер (Норвегия) произошел пожар.

    Как передает Report, об этом сообщают норвежские медиа.

    Когда прибыла пожарная бригада, выяснилось, что возгорание произошло в офисе дома престарелых, поэтому эвакуировать жильцов не было необходимости.

    "Трое сотрудников отравились продуктами горения и прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь", – сообщил представитель экстренных служб.

    Причина пожара устанавливается.

    Пожар (возгорание) Дом престарелых Норвегия
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