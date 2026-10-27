В Норвегии в доме престарелых произошел пожар, трое пострадали

В доме престарелых в коммуне Самнангер (Норвегия) произошел пожар.

Как передает Report, об этом сообщают норвежские медиа.

Когда прибыла пожарная бригада, выяснилось, что возгорание произошло в офисе дома престарелых, поэтому эвакуировать жильцов не было необходимости.

"Трое сотрудников отравились продуктами горения и прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь", – сообщил представитель экстренных служб.

Причина пожара устанавливается.