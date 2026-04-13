    İranın sabiq vitse-prezidentinin oğlu ABŞ-də saxlanılıb və "Green card"dan məhrum edilib

    İranın sabiq vitse-prezidentinin oğlu ABŞ-də saxlanılıb və Green carddan məhrum edilib

    ABŞ-də İranın qadın və ailə məsələləri üzrə keçmiş vitse-prezidenti Məsumə Ebtikarın oğlu İsa Haşimi saxlanılıb və daimi rezident statusundan məhrum edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

    Məlumata görə, Haşimi ilə birlikdə onun həyat yoldaşı və oğlu da saxlanılıb. Hazırda onlar deportasiya edilməyi gözləyirlər.

    Dövlət Departamentindən bildirilib ki, hər üçü 2014-cü ildə ABŞ-yə gəlib, 2016-cı ildə isə "Green card" alıblar.

    Daha əvvəl ABŞ hakimiyyəti 2020-ci ildə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən öldürülən İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun "Əl-Qüds" xüsusi təyinatlı qüvvələrinin keçmiş komandanı Qasım Süleymaninin qardaşı qızını və qardaşı nəvəsini də saxlayıb, onların "Green card"larını ləğv edib.

    Bundan başqa, İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının keçmiş katibi Əli Laricaninin ölkəni tərk etmiş qızının, eləcə də onun həyat yoldaşının ABŞ-nin qanuni daimi rezident statusu ləğv olunub. Onların Birləşmiş Ştatlara girişinə qadağa qoyulub.

    Сына экс-вице-президента Ирана задержали в США и лишили грин-карты

    Son xəbərlər

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    16:43

    "World Aquatics" Rusiya və Belarusa qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti