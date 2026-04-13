    "Флотилия свободы" направилась в сторону сектора Газа

    • 13 апреля, 2026
    • 08:38
    Флотилия свободы направилась в сторону сектора Газа

    "Флотилия свободы" двинулась в направлении сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил SNNTV.

    Согласно информации, крупнейшая морская флотилия "Флотилия свободы 2", целью которой является прорыв блокады Газы, движется из европейских портов к побережью анклава.

    Отмечается, что международные группы в поддержку Палестины объявили о скором выходе "Флотилии свободы 2" из нескольких европейских портов, в том числе из французского Марселя и испанской Барселоны, в направлении побережья Газы.

    Напомним, "Флотилия свободы" представляет собой караван судов, организуемый различными международными неправительственными организациями для прорыва морской блокады сектора Газа и доставки в регион гуманитарной помощи.

    Целью миссии является доставка жителям Газы продовольствия, медикаментов и строительных материалов, а также привлечение внимания международного сообщества к продолжающейся блокаде.

    Флотилия свободы Палестина Сектор Газа Гуманитарная помощь
    "Azadlıq Donanması" Qəzza zolağına doğru istiqamətlənib
    Freedom Flotilla heading toward Gaza Strip

