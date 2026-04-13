"Флотилия свободы" направилась в сторону сектора Газа

"Флотилия свободы" двинулась в направлении сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил SNNTV.

Согласно информации, крупнейшая морская флотилия "Флотилия свободы 2", целью которой является прорыв блокады Газы, движется из европейских портов к побережью анклава.

Отмечается, что международные группы в поддержку Палестины объявили о скором выходе "Флотилии свободы 2" из нескольких европейских портов, в том числе из французского Марселя и испанской Барселоны, в направлении побережья Газы.

Напомним, "Флотилия свободы" представляет собой караван судов, организуемый различными международными неправительственными организациями для прорыва морской блокады сектора Газа и доставки в регион гуманитарной помощи.

Целью миссии является доставка жителям Газы продовольствия, медикаментов и строительных материалов, а также привлечение внимания международного сообщества к продолжающейся блокаде.