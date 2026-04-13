Австралия впервые назначила женщину командующей армией

В Австралии впервые в истории страны женщина назначена на должность командующей армией.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что с июля армией страны впервые будет руководить женщина - генерал-лейтенант Сьюзан Койл, в настоящее время занимающая пост начальника объединенных сил.

По словам австралийского премьера, вступив в должность начальника сухопутных войск, она сменит на этом посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз назвал назначение С.Койл глубоко историческим моментом. По его словам, это решение будет иметь большое значение как для женщин, уже проходящих службу в Силах обороны Австралии, так и для тех, кто рассматривает такую возможность в будущем.

Отмечается, что назначение произошло на фоне усилий австралийских вооруженных сил по увеличению числа женщин-офицеров, а также на фоне обвинений в систематических сексуальных домогательствах и дискриминации в армии.