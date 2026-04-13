    Австралия впервые назначила женщину командующей армией

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 08:47
    Австралия впервые назначила женщину командующей армией

    В Австралии впервые в истории страны женщина назначена на должность командующей армией.

    Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что с июля армией страны впервые будет руководить женщина - генерал-лейтенант Сьюзан Койл, в настоящее время занимающая пост начальника объединенных сил.

    По словам австралийского премьера, вступив в должность начальника сухопутных войск, она сменит на этом посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.

    Министр обороны Австралии Ричард Марлз назвал назначение С.Койл глубоко историческим моментом. По его словам, это решение будет иметь большое значение как для женщин, уже проходящих службу в Силах обороны Австралии, так и для тех, кто рассматривает такую возможность в будущем.

    Отмечается, что назначение произошло на фоне усилий австралийских вооруженных сил по увеличению числа женщин-офицеров, а также на фоне обвинений в систематических сексуальных домогательствах и дискриминации в армии.

    Австралия Энтони Альбанезе Сьюзан Койл Ричард Марлз
    Avstraliyada ilk dəfə qadın ordu komandanı təyin edilib
    Australia appoints woman to lead its army for first time

