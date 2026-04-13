İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Avstraliyada ilk dəfə qadın ordu komandanı təyin edilib

    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 08:52
    Avstraliyada ilk dəfə qadın ordu komandanı təyin edilib

    Avstraliyada ölkə tarixində ilk dəfə olaraq qadın ordu komandanı vəzifəsinə təyin edilib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze iyul ayından etibarən ölkə ordusuna ilk dəfə qadının - hazırda birləşmiş qüvvələrin rəisi vəzifəsində çalışan general-leytenant Syuzan Koylun rəhbərlik edəcəyini bildirib.

    Avstraliya Baş nazirinin sözlərinə görə, o, quru qoşunlarının rəisi vəzifəsinə başlayaraq bu postda general-leytenant Saymon Stüartı əvəzləyəcək.

    Avstraliyanın müdafiə naziri Riçard Marlz S.Koylun təyinatını dərin tarixi an adlandırıb. Onun sözlərinə görə, bu qərar həm Avstraliya Müdafiə Qüvvələrində artıq xidmət edən qadınlar, həm də gələcəkdə belə bir imkanı nəzərdən keçirənlər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək.

    Qeyd olunur ki, bu təyinat Avstraliya silahlı qüvvələrinin qadın zabitlərin sayının artırılması səyləri, habelə orduda sistematik cinsi qısnama və ayrı-seçkilik ittihamları fonunda baş verib.

    Avstraliya Entoni Albaneze Syuzan Koyl Riçard Marlz Qadın hərbçilər
    Австралия впервые назначила женщину командующей армией
    Australia appoints woman to lead its army for first time

