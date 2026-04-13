    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2026)

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05%, до 1,9867 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,69%, до 2,2082 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9867

    100 российских рублей

    2,2082

    1 австралийский доллар

    1,1964

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1142

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2488

    1 датская крона

    0,2659

    1 грузинский лари

    0,6319

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0182

    1 британский фунт

    2,2789

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1822

    1 швейцарский франк

    2,1463

    1 израильский шекель

    0,5567

    1 канадский доллар

    1,2266

    1 кувейтский динар

    5,5031

    100 казахстанских тенге

    0,3589

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5404

    1 молдавский лей

    0,0987

    1 норвежская крона

    0,1783

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6087

    1 польский злотый

    0,4669

    1 румынский лей

    0,3904

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3322

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3292

    1 Турецкая лира

    0,0380

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0391

    100 Японских йен

    1,0643

    1 Новозеландский доллар

    0,9903

    Золото

    8030,8680

    Серебро

    126,6951

    Платина

    3486,5385

    Палладий

    2610,5540
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2026)
    CBA currency exchange rates (13.04.2026)

