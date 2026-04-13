Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2026)
- 13 апреля, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05%, до 1,9867 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,69%, до 2,2082 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9867
|
100 российских рублей
|
2,2082
|
1 австралийский доллар
|
1,1964
|
1 белорусский рубль
|
0,5759
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1142
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2488
|
1 датская крона
|
0,2659
|
1 грузинский лари
|
0,6319
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0182
|
1 британский фунт
|
2,2789
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1822
|
1 швейцарский франк
|
2,1463
|
1 израильский шекель
|
0,5567
|
1 канадский доллар
|
1,2266
|
1 кувейтский динар
|
5,5031
|
100 казахстанских тенге
|
0,3589
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5404
|
1 молдавский лей
|
0,0987
|
1 норвежская крона
|
0,1783
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6087
|
1 польский злотый
|
0,4669
|
1 румынский лей
|
0,3904
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3322
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3292
|
1 Турецкая лира
|
0,0380
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0391
|
100 Японских йен
|
1,0643
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9903
|
Золото
|
8030,8680
|
Серебро
|
126,6951
|
Платина
|
3486,5385
|
Палладий
|
2610,5540