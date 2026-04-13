CBA currency exchange rates (13.04.2026)
- 13 April, 2026
- 09:14
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.05% to 1.9867 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.69% to 2.2082 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9867
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2082
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1964
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5759
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1142
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0815
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2488
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2659
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6319
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2170
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0182
|
1 GBP (British pound)
|
2.2789
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1822
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1463
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5567
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2266
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5031
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3589
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5404
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0987
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1783
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6087
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4669
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3904
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0170
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3322
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4530
|
1 SDR (IMF)
|
2.3292
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0380
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0391
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0643
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9903
|
Gold (1 ounce)
|
8,030.8680
|
Silver (1 ounce)
|
126.6951
|
Platinum (1 ounce)
|
3,486.5385
|
Palladium (1 ounce)
|
2,610.5540