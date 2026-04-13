    CBA currency exchange rates (13.04.2026)

    Finance
    • 13 April, 2026
    • 09:14
    CBA currency exchange rates (13.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.05% to 1.9867 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.69% to 2.2082 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9867

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2082

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1964

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5759

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1142

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2488

    1 DKK (Danish krone)

    0.2659

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6319

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2170

    1 INR (Indian rupee)

    0.0182

    1 GBP (British pound)

    2.2789

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1822

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1463

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5567

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2266

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5031

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3589

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5404

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0987

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1783

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6087

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4669

    1 RON (Romanian leu)

    0.3904

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3322

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3292

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0380

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0391

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0643

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9903

    Gold (1 ounce)

    8,030.8680

    Silver (1 ounce)

    126.6951

    Platinum (1 ounce)

    3,486.5385

    Palladium (1 ounce)

    2,610.5540
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2026)

