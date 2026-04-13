    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2026)

• 13 aprel, 2026 • 09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,9867 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,69 % artaraq 2,2082 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9867

    100 Rusiya rublu

    2,2082

    1 Avstraliya dolları

    1,1964

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1142

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2488

    1 Danimarka kronu

    0,2659

    1 Gürcü larisi

    0,6319

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0182

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2789

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1822

    1 İsveçrə frankı

    2,1463

    1 İsrail şekeli

    0,5567

    1 Kanada dolları

    1,2266

    1 Küveyt dinarı

    5,5031

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3589

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5404

    1 Moldova leyi

    0,0987

    1 Norveç kronu

    0,1783

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6087

    1 Polşa zlotası

    0,4669

    1 Rumıniya leyi

    0,3904

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3322

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3292

    Türk lirəsi

    0,0380

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0391

    Yapon yeni

    1,0643

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9903

    Qızıl

    8030,8680

    Gümüş

    126,6951

    Platin

    3486,5385

    Palladium

    2610,5540
