Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2026)
- 13 aprel, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,9867 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,69 % artaraq 2,2082 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9867
100 Rusiya rublu
2,2082
1 Avstraliya dolları
1,1964
1 Belarus rublu
0,5759
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1142
1 Çexiya kronu
0,0815
1 Çin yuanı
0,2488
1 Danimarka kronu
0,2659
1 Gürcü larisi
0,6319
1 Honq Konq dolları
0,2170
1 Hindistan rupisi
0,0182
1 İngilis funt sterlinqi
2,2789
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1822
1 İsveçrə frankı
2,1463
1 İsrail şekeli
0,5567
1 Kanada dolları
1,2266
1 Küveyt dinarı
5,5031
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3589
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5404
1 Moldova leyi
0,0987
1 Norveç kronu
0,1783
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6087
1 Polşa zlotası
0,4669
1 Rumıniya leyi
0,3904
1 Serbiya dinarı
0,0170
1 Sinqapur dolları
1,3322
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4530
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3292
Türk lirəsi
0,0380
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0391
Yapon yeni
1,0643
Yeni Zelandiya dolları
0,9903
Qızıl
8030,8680
Gümüş
126,6951
Platin
3486,5385
Palladium
2610,5540