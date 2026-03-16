Rusiya beynəlxalq axtarışda olan şəxsi Azərbaycana ekstradisiya edib
Hadisə
- 16 mart, 2026
- 18:33
Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi vətəndaşı Zaməddin Bəfadar oğlu İbrahimov Rusiyadan ekstradisiya edilib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Rusiya Baş Prokurorluğu Azərbaycan tərəfinin vəsatətini təmin edib və Z.İbrahimov bu ölkə ərazisində saxlanılaraq Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə ölkəyə gətirilib.
Xatırladaq ki, Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunda ibtidai istintaq edilən cinayət işi üzrə Z.İbrahimovun dələduzluq cinayət əməlini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilib və o, istintaqdan qaçıb gizləndiyinə görə beynəlxalq axtarışa verilib.
19:28
Foto
Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Hadrutda bir sıra obyektlərə baxış keçiriblərDaxili siyasət
19:26
Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırırBiznes
19:24
Tramp: İran ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istəyir, lakin buna hazır deyilDigər ölkələr
19:17
İsrail parlamenti üzərində İran raketi zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
19:16
Foto
Tbilisidə Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıbİncəsənət
19:14
Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşibFutbol
19:12
Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyirDigər ölkələr
19:10
Petr Binhak: "Çexiya Azərbaycanın yaşıl enerji dəhlizlərində maraqlıdır"Energetika
19:06