Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    РФ экстрадировала в Азербайджан находившегося в международном розыске правонарушителя

    Внешняя политика
    • 16 марта, 2026
    • 18:53
    РФ экстрадировала в Азербайджан находившегося в международном розыске правонарушителя

    Россия экстрадировала в Азербайджан гражданина нашей страны, находившегося в международном розыске.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, согласно результатам предварительного расследования Сумгайытской военной прокуратуры, Ибрагимов Замеддин Бафадар оглу подозревается в мошенничестве.

    Он был привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого, однако скрылся от следствия.

    Позднее З.Ибрагимов был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Генеральная прокуратура Азербайджана экстрадиция из России подозреваемый в мошенничестве
    Rusiya beynəlxalq axtarışda olan şəxsi Azərbaycana ekstradisiya edib
