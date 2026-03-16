РФ экстрадировала в Азербайджан находившегося в международном розыске правонарушителя
Внешняя политика
- 16 марта, 2026
- 18:53
Россия экстрадировала в Азербайджан гражданина нашей страны, находившегося в международном розыске.
Как сообщили Report в Генпрокуратуре, согласно результатам предварительного расследования Сумгайытской военной прокуратуры, Ибрагимов Замеддин Бафадар оглу подозревается в мошенничестве.
Он был привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого, однако скрылся от следствия.
Позднее З.Ибрагимов был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
