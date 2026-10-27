Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Активы банковского сектора Азербайджана за год выросли на 13,3%

    Финансы
    • 27 октября, 2026
    • 11:02
    Активы банковского сектора Азербайджана за год выросли на 13,3%

    Активы банковского сектора Азербайджана по состоянию на 1 октября 2026 года составили 63 млрд 621,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 31 млрд 698,6 млн манатов от активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,1%, а доля кредитов в активах увеличилась с 49,1% до 49,8%.

    В отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 13,9 %, достигнув 55 млрд 783 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 15,5%, до 42 млрд 257,7 млн манатов. Из них 18 млрд 436,3 млн манатов составляют депозиты физических лиц, 23 млрд 821,4 млн манатов - депозиты юридических лиц. В течение года средства населения в банках выросли на 19,9%, а средства компаний в банках увеличились на 12,3%.

    За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились на 20%, до 0,4 млн манатов.

    Балансовый капитал сектора вырос на 9,3%, составив 7 млрд 838,7 млн манатов.

    Активы банковского сектора Финансовый сектор Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 13 %-dən çox artıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:51
    В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое
    Финансы
    11:45
    ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги
    Милли Меджлис
    11:44
    В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера Германии
    Это интересно
    11:37
    Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана
    В регионе
    11:31
    Азербайджан поддерживает кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    11:28
    Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном
    Внешняя политика
    11:27
    ИСЕСКО: Азербайджан оказывает поддержку в восстановлении более 100 школ в Сирии
    Внешняя политика
    11:23
    В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%
    Финансы
    11:23
    ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации
    Милли Меджлис
    Лента новостей