Активы банковского сектора Азербайджана за год выросли на 13,3%

Активы банковского сектора Азербайджана по состоянию на 1 октября 2026 года составили 63 млрд 621,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 31 млрд 698,6 млн манатов от активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,1%, а доля кредитов в активах увеличилась с 49,1% до 49,8%.

В отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 13,9 %, достигнув 55 млрд 783 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 15,5%, до 42 млрд 257,7 млн манатов. Из них 18 млрд 436,3 млн манатов составляют депозиты физических лиц, 23 млрд 821,4 млн манатов - депозиты юридических лиц. В течение года средства населения в банках выросли на 19,9%, а средства компаний в банках увеличились на 12,3%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились на 20%, до 0,4 млн манатов.

Балансовый капитал сектора вырос на 9,3%, составив 7 млрд 838,7 млн манатов.