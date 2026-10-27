Учредитель CyberHackCon 2026: В каждом шестом кибернарушении используется ИИ

В совершении каждого шестого кибернарушения используется искусственный интеллект (ИИ).

Как сообщает Report, об этом на конференции CyberHackCon 2026 в Баку заявил организатор и генеральный директор мероприятия Илькин Джавадов.

По его словам, ИИ создает новые вызовы для кибербезопасности: "Более 80% атак с использованием методов социальной инженерии также поддерживаются ИИ. В то же время технологии дипфейков приводят к увеличению SEO-мошенничества примерно на 35%".