Учредитель CyberHackCon 2026: В каждом шестом кибернарушении используется ИИ
ИКТ
- 27 октября, 2026
- 11:09
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В совершении каждого шестого кибернарушения используется искусственный интеллект (ИИ).
Как сообщает Report, об этом на конференции CyberHackCon 2026 в Баку заявил организатор и генеральный директор мероприятия Илькин Джавадов.
По его словам, ИИ создает новые вызовы для кибербезопасности: "Более 80% атак с использованием методов социальной инженерии также поддерживаются ИИ. В то же время технологии дипфейков приводят к увеличению SEO-мошенничества примерно на 35%".
"CyberHackCon 2026"nın təsisçisi: "Kiber məkanda hər 6 pozuntudan 1-də Aİ-dən fəal istifadə edilir"
AI used in every sixth cyber offense, CyberHackCon organizer says in Baku
Последние новости
11:51
В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвоеФинансы
11:45
ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумагиМилли Меджлис
11:44
В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера ГерманииЭто интересно
11:37
Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:31
Азербайджан поддерживает кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООНВнешняя политика
11:28
Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с АзербайджаномВнешняя политика
11:27
ИСЕСКО: Азербайджан оказывает поддержку в восстановлении более 100 школ в СирииВнешняя политика
11:23
В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%Финансы
11:23
ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиацииМилли Меджлис