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    Учредитель CyberHackCon 2026: В каждом шестом кибернарушении используется ИИ

    ИКТ
    • 27 октября, 2026
    • 11:09
    Учредитель CyberHackCon 2026: В каждом шестом кибернарушении используется ИИ

    В совершении каждого шестого кибернарушения используется искусственный интеллект (ИИ).

    Как сообщает Report, об этом на конференции CyberHackCon 2026 в Баку заявил организатор и генеральный директор мероприятия Илькин Джавадов.

    По его словам, ИИ создает новые вызовы для кибербезопасности: "Более 80% атак с использованием методов социальной инженерии также поддерживаются ИИ. В то же время технологии дипфейков приводят к увеличению SEO-мошенничества примерно на 35%".

    Дипфейки Киберпреступность (кибермошенничество)
    "CyberHackCon 2026"nın təsisçisi: "Kiber məkanda hər 6 pozuntudan 1-də Aİ-dən fəal istifadə edilir"
    AI used in every sixth cyber offense, CyberHackCon organizer says in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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