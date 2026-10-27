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    Заседание парламента Армении началось с инцидента между спикером и депутатом

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 10:59
    Заседание парламента Армении началось с инцидента между спикером и депутатом

    Заседание Национального собрания Армении началось с небольшого инцидента - спикер парламента Рубен Рубинян отключил микрофон депутата "Сильной Армении" Эдгара Казаряна и вызвал сотрудников службы безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Казарян критиковал отношение председателя Народного собрания к депутатам. В ответ Рубинян заявил, что выступление не относится к повестке заседания, потребовал прекратить речь. После того, как Казарян продолжил выступление, спикер парламента вызвал сотрудников службы безопасности, чтобы они потребовали от депутата вернуться на место.

    Отметим, что это не первый инцидент между спикером и депутатом. В начале октября этого года в ходе заседания парламента Казарян начал обвинять главу Народного собрания в растрате госсредств. А Рубинян прервал его выступление, заявив что выступление Казаряна выходит за рамки повестки. После этого между депутатами "Гражданского договора" и "Сильной Армении" - Ваге Галумяном и Вагинаком Вартановым началась потасовка, после чего пришлось прервать заседание.

    Рубен Рубинян Партия Сильная Армения Парламент Армении
    Ermənistan parlamentində spiker və müxalifətçi deputat arasında gərginlik yaşanıb
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