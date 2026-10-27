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    Ermənistan parlamentində spiker və müxalifətçi deputat arasında gərginlik yaşanıb

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:04
    Ermənistan parlamentində spiker və müxalifətçi deputat arasında gərginlik yaşanıb

    Ermənistan parlamentinin iclası insidentlə başlayıb - spiker Ruben Rubinyan "Güclü Ermənistan"ın deputatı Edqar Kazaryanın mikrofonunu söndürüb və təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarını çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    E.Kazaryan parlament sədrinin deputatlara münasibətini tənqid edib. Buna cavab olaraq R.Rubinyan çıxışın iclasın gündəliyinə aid olmadığını bildirib və nitqi dayandırmağı tələb edib. E.Kazaryan çıxışını davam etdirdikdən sonra parlamentin spikeri təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarını çağırıb ki, deputatdan yerinə qayıtmasını tələb etsinlər.

    Ruben Rubinyan Güclü Ermənistan Partiyası Ermənistan
    Заседание парламента Армении началось с инцидента между спикером и депутатом
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