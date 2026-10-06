Заседание парламента Армении вновь прервалось из-за стычки депутатов - ОБНОВЛЕНО

Заседание парламента Армении в очередной раз прервалось после обвинений в адрес католикоса всех армян Гарегина II со стороны депутата "Гражданского договора" Тарона Чахояна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Сегодня утром депутаты правящего "Гражданского договора" и оппозиционной "Сильной Армении" уже подрались в парламенте. Вернувшись с объявленного перерыва после произошедшего инцидента, спикер парламента Рубен Рубинян прокомментировал произошедшее, заявив, что это была всего лишь толкотня, а не драка.

"Когда люди отклоняются от повестки дня, это приводит к различным последствиям, срывающим заседание: например, бывший член Республиканской партии [депутат "Сильной Армении" Эдгар Казарян был губернатором Вайоц дзора, а после послом в Польше в период правления Сержа Саргсяна, лидера РПА] решит назвать нас грабителями, а кто-то из "ГД" ответит и скажет: "сам ты грабитель, грязный член РПА", - заявил он.

Рубинян отказал предоставить слово руководителю фракции "Сильная Армения" Нареку Карапетяну, затем коснулся депутата Казаряна, заявив, что тот каждый раз нарушает нормальный ход заседаний. Он предупредил Казаряна, что в случае повторения инцилента, удалит его из зала.

Обстановка в зале снова накалилась после выступления Чахояна, когда он назвал Гарегина II Ктричем Нерсисяном и обвинил в обслуживании оппозиции. После этого провластные и оппозиционные депутаты вновь перешли на крик, посыпались оскорбления, началась толкотня. Рубинян во второй раз объявил незапланированный перерыв.

10:58

Депутаты "Гражданского договора" и "Сильной Армении" подрались в парламенте Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Страсти накалились после того, как спикер парламента Рубен Рубинян прервал выступление члена оппозиционной "Сильной Армении" Эдгара Казаряна, обвинившего главу Народного собрания в растрате госсредств. Рубинян заявил, что выступление Казаряна выходит за рамки повестки и не дал ему договорить.

После этого с места встал депутат "Гражданского договора" Ваге Галумян и пошел выяснять отношения. Он несколько раз толкнул депутата "Сильной Армении" Вагинака Вартанова, после чего завязалась потасовка.

Рубинян объявил перерыв, в дело вмешались сотрудники безопасности. Депутаты продолжили выяснять отношения, но уже в словесной перепалке, в коридоре.