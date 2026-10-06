Ermənistan parlamentinin iclası deputatların dalaşması səbəbindən yenidən dayandırılıb - YENİLƏNİB
- 06 oktyabr, 2026
- 14:21
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Ermənistan parlamentinin iclası "Mülki müqavilə" partiyasının deputatı Taron Çaxoyan tərəfindən bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin ünvanına səsləndirilən ittihamlardan sonra növbəti dəfə dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Bu gün səhər saatlarında hakim "Mülki müqavilə" və müxalif "Güclü Ermənistan" fraksiyalarının deputatları parlamentdə dalaşıblar. Baş vermiş insidentdən sonra elan edilmiş fasilədən qayıdan parlamentin sədri Ruben Rubinyan baş verənləri şərh edərək, bunun dava deyil, sadəcə itələşmə olduğunu bildirib.
"İnsanlar gündəlikdən kənara çıxdıqda, bu, iclası pozan müxtəlif nəticələrə gətirib çıxarır: məsələn, Respublika Partiyasının keçmiş üzvü ["Güclü Ermənistan"ın deputatı Edqar Kazaryan] bizi quldur adlandırmaq qərarına gələr, "Mülki müqavilə"dən kimsə isə cavabında ona: "özünsən quldur, Ermənistan Respublika Partiyasının çirkli üzvü" deyər", - o bildirib.
R.Rubinyan "Güclü Ermənistan" fraksiyasının rəhbəri Narek Karapetyana söz verməkdən imtina edib, daha sonra deputat Kazaryanın hər dəfə iclasların normal gedişatını pozduğunu bildirib. O, Kazaryanı xəbərdar edib ki, insident təkrarlanacağı təqdirdə onu zaldan çıxaracaq.
Zaldakı vəziyyət Çaxoyanın çıxışından sonra, onun II Qaregini Ktriç Nersisyan adlandırması və müxalifətə xidmət etməkdə günahlandırması ilə yenidən gərginləşib. Rubinyan ikinci dəfə planlaşdırılmamış fasilə elan edib.
Ermənistan parlamentində "Vətəndaş müqaviləsi" və "Güclü Ermənistan" fraksiyalarının deputatları arasında dava düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Parlamentin spikeri Ruben Rubinyan onu dövlət vəsaitlərini israf etməkdə ittiham edən müxalif "Güclü Ermənistan" fraksiyasının üzvü Edqar Kazaryanın çıxışını kəsib. R.Rubinyan Kazaryanın çıxışının gündəlikdən kənara çıxdığını bildirib və ona sözünü bitirməyə imkan verməyib.
Bundan sonra "Mülki müqavilə"nin deputatı Vahe Qalumyan yerindən qalxaraq münasibətləri aydınlaşdırmağa gedib. O, "Güclü Ermənistan"ın deputatı Vahinak Vartanovu bir neçə dəfə itələyib, bundan sonra dava düşüb.
R.Rubinyan fasilə elan edib, işə təhlükəsizlik əməkdaşları qarışıb. Deputatlar münasibətləri dəhlizdə aydınlaşdırmağa davam ediblər.