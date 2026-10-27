Ильхам Алиев: Азербайджан создал совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе

Азербайджан создал совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, которой никогда прежде не было в истории независимых государств региона.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

"Я помню предыдущий форум 2024 года, когда мы также обсуждали важные вопросы глобальной повестки. Но посмотрите, сколько всего изменилось за эти два года как в положительную, так и в отрицательную сторону. Из отрицательного - новые войны по соседству с нами. Из положительного - мир с Арменией, соглашение о котором было парафировано в августе прошлого года", - сказал глава государства.

Он назвал символичным тот факт, что соглашение было парафировано в Вашингтоне, в Белом доме, в присутствии президента США Дональда Трампа.

"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана не подписали соглашение, а парафировали его в присутствии президента Соединенных Штатов. Также была подписана трехсторонняя декларация, под которой американский президент поставил подпись в качестве свидетеля.

Таким образом, мы сумели не только восстановить справедливость, освободить наши территории и создать совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, которой никогда прежде не было в истории независимых государств региона, но и закрепить это в Белом доме", - подчеркнул президент.