Моратинос: Прочный мир невозможен без межкультурного диалога

Прочный мир между государствами невозможен без межкультурного диалога.

Как передает Report, об этом заявил представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Сам по себе диалог не способен положить конец войнам и не может заменить дипломатию, международное право или ответственное политическое руководство. Однако без диалога прочный мир невозможен", - отметил Моратинос.

По его словам, мирные договоры могут остановить насилие, но обществам все равно необходимо преодолеть глубинные обиды и научиться жить бок о бок.

"Институты могут разработать механизмы взаимодействия, но они будут устойчивыми лишь тогда, когда опираются на взаимное доверие. Именно в этом заключается особый вклад межкультурного и межрелигиозного диалога. Именно поэтому такие платформы, как Бакинский процесс, остаются столь необходимыми", - сказал он.

Моратинос отметил, что с 2008 года Бакинский процесс служит площадкой для объединения различных заинтересованных сторон - правительств, религиозных лидеров, представителей гражданского общества, молодежи и международных институтов, которые в иных условиях, возможно, никогда бы не встретились в одном зале.

"Его подлинная ценность заключается не только в выступлениях, звучащих здесь, но и в том, что следует за ними: практических действиях, прочных партнерствах и возобновлении сотрудничества. Именно такая философия лежала в основе мирной культурной инициативы Азербайджана. Восстановив контроль над всеми своими территориями, Азербайджан протянул руку сотрудничества и выступил за культурное взаимодействие во всем регионе", - заключил он.