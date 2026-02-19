İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ağ Ev: Vatikanın Sülh Şurasında iştirakdan imtinası təəssüf doğurur

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 04:12
    Ağ Ev: Vatikanın Sülh Şurasında iştirakdan imtinası təəssüf doğurur

    Vaşinqton administrasiyası hesab edir ki, Vatikanın Qəzza zolağındakı vəziyyətin nizamlanması üzrə Sülh Şurasının işində iştirakdan imtinası təəssüf doğurur.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bunu jurnalistlər üçün ənənəvi brifinqində bildirib.

    "Biz bunu gördük. Düşünürəm ki, bu, çox təəssüf doğurur", - o, Müqəddəs Taxt-Tacın qərarını şərh edərkən bildirib. "Əlbəttə, administrasiya Sülh Şurasına dəvət olunmuş hər kəsin iştirak etməsini istəyir", - Livitt əlavə edib.

    "Bu, onlarla ölkəni əhatə edən qanuni təşkilatdır. Biz hesab edirik ki, bu qərar təəssüf doğurur", - o vurğulayıb. Livitt həmçinin bildirib ki, sülhün bərqərar olması və qorunması ilə bağlı məsələlər siyasiləşdirilməməlidir.

    Müqəddəs Taxt-Tacın qərarı əvvəllər Vatikanın dövlət katibi kardinal Petro Parolin tərəfindən açıqlanıb . O, Sülh Şurası haqqında danışarkən qeyd edib ki, bəzi çaşdırıcı məqamlar, aydınlaşdırma tələb edən bir sıra vacib məsələlər var. Yanvar ayında Parolin Papa Leo XIV-ün ABŞ-nin Qəzzanı idarə etmək üçün Yaxın Şərq məsələsinin nizamlanması məqsədilə çağırdığı Sülh Şurasına dəvət olunduğunu açıqlayıb. O, məsələnin nəzərdən keçirildiyini bildirib.

    Ağ Ev Sülh Şurası Vatikan
    Белый дом: Отказ Ватикана от участия в работе Совета мира вызывает сожаление

    Son xəbərlər

    05:29

    "BAE Systems"  Britaniya hökumətini müdafiə xərcləri planlarını dəqiqləşdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    05:04

    KİV: ABŞ həftə sonu İrana zərbə endirmək imkanını araşdırır

    Digər ölkələr
    04:34

    Azərbaycan BMT-də beynəlxalq hüququn ardıcıl tətbiqinə çağırış edib

    Xarici siyasət
    04:12

    Ağ Ev: Vatikanın Sülh Şurasında iştirakdan imtinası təəssüf doğurur

    Digər ölkələr
    03:34

    Gürcüstanın xarici işlər naziri: Aİ-nin Tbilisiyə təzyiqi səhvdir

    Region
    03:07

    KİV: ABŞ bütün qoşunlarını Suriyadan çıxarır

    Digər ölkələr
    02:51

    Peşekian: İran müharibə etmək istəmir

    Region
    02:17
    Foto

    Leyla Əliyeva Tiranada Albaniya Prezidenti Bayram Beqay ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    01:59

    Çempionlar Liqası: "İnter" səfərdə məğlub olub, "Atletik" heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti