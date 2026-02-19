Белый дом: Отказ Ватикана от участия в работе Совета мира вызывает сожаление

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 19 февраля, 2026
    • 02:57
    Вашингтонская администрация считает, что отказ Ватикана от участия в работе Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа вызывает сожаление.

    Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Мы это видели. Я думаю, что это вызывает глубокое сожаление", - отметила она, комментируя решение Святого престола. "Конечно, администрация хочет, чтобы все, кого пригласили в Совет мира, участвовали в нем", - добавила Ливитт. "Это легитимная организация, в которую входят десятки стран. И мы считаем, что это решение достойно сожаления", - подчеркнула она. Ливитт также сказала, что не следует политизировать вопросы, касающиеся установления и поддержания мира.

    Об упомянутом решении Святого престола заявил ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Говоря о Совете мира, он отметил, что "есть моменты, которые несколько озадачивают, некоторые критические вопросы, требующие объяснения". В январе Паролин сообщил, что Папа Римский Лев XIV приглашен в Совет мира, который собирают США для управления Газой в рамках ближневосточного урегулирования. Он указал, что "вопрос рассматривается".

