KİV: ABŞ həftə sonu İrana zərbə endirmək imkanını araşdırır
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 05:04
ABŞ administrasiyası həftəsonu İrana zərbə endirmək imkanını nəzərdən keçirir, lakin yekun qərar hələ verilməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, milli təhlükəsizlik aparatının əməkdaşları ABŞ Prezidenti Donald Trampa məlumat veriblər ki, ordu şənbə günü İrana mümkün zərbələrə hazırdır, lakin hər hansı bir hərəkətin vaxtı çox güman ki, dəyişəcək. "CBS News" hələlik yekun qərarın verilmədiyini vurğulayıb. Qeyd olunur ki, Ağ Ev potensial hücumdan eskalasiya risklərini, həmçinin siyasi və hərbi çəkinməni qiymətləndirir.
