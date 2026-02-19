СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные
- 19 февраля, 2026
- 04:22
Американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято.
Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники.
По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что "военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся". Как подчеркивает CBS News, окончательного решения "пока не принято", в Белом доме "оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания" от потенциальной атаки.
