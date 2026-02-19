Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 04:22
    СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

    Американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

    По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что "военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся". Как подчеркивает CBS News, окончательного решения "пока не принято", в Белом доме "оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания" от потенциальной атаки.

    США Иран Белый дом
    KİV: ABŞ həftə sonu İrana zərbə endirmək imkanını araşdırır
