İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    SEPAH müharibə başlayandan bəri İsrailə edilən ən güclü hücum barədə bildirib

    SEPAH müharibə başlayandan bəri İsrailə edilən ən güclü hücum barədə bildirib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) müharibə başlayandan bəri İsrailə edilən ən irimiqyaslı hücum barədə açıqlama yayıb.

    Bu barədə "Report" "Al Hadath"a istinadən xəbər verir.

    SEPAH Livanın "Hizbullah" hərəkatı ilə koordinasiyalı şəkildə İsrailə çoxsaylı raket və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxıldığını bəyan edib.

    "Bu, müharibənin başlamasından bəri İsrailə edilən ən güclü hücumdur", - SEPAH-dan qeyd edilib.

    Həmçinin bəyanatda əlavə edilib ki, bu gün ABŞ-nin Beşinci Donanmasının gəmilərinə və "Linkoln" aviadaşıyıcı gəmisinə hücum olunub.

    İsrail Müdafiə Ordusu isə İran tərəfindən yeni raket atəşinin qeydə alındığını və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin raketləri zərərsizləşdirməyə davam etdiyini bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала войны
    IRGC сlaims most powerful attack on Israel since start of war

    21:04

    Almaniyalı güləşçi: "Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm"

    Fərdi
    20:54

    SEPAH müharibə başlayandan bəri İsrailə edilən ən güclü hücum barədə bildirib

    Digər ölkələr
    20:47

    Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıb

    Region
    20:37

    SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    20:34
    Foto

    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblər

    Xarici siyasət
    20:27

    KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilər

    Formula 1
    20:23

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    20:04

    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:03

    Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti