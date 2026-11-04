İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qaradağın iki qəsəbəsinin yollarında hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 04 noyabr, 2026
    • 21:03
    Qaradağın iki qəsəbəsinin yollarında hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

    Qaradağ rayonunun Ələt və Səngəçal qəsəbələrində noyabrın 5-i saat 08:00-dan etibarən təmir işlərinə başlanılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar sözügedən ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

    "Sürücülərdən hərəkət zamanı diqqətli olmaları, yol nişanlarının tələblərinə əməl etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur", - qurumdan bildirilib.

    Hərəkətin məhdudlaşdırılması Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Qaradağ rayonu
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