КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала войны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о самой масштабной атаке на Израиль с начала войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Hadath.

В КСИР заявили о запуске по Израилю многочисленных ракет и беспилотников в координации с ливанским движением "Хезболлах".

"Это самая мощная атака на Израиль с начала войны", - подчеркнули в КСИР.

Также в заявлении добавили, что сегодня были атакованы корабли Пятого флота США и авианосец "Линкольн".

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Ирана и что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.