КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала войны
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала войны

    • 13 марта, 2026
    • 20:43
    КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала войны

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о самой масштабной атаке на Израиль с начала войны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Hadath.

    В КСИР заявили о запуске по Израилю многочисленных ракет и беспилотников в координации с ливанским движением "Хезболлах".

    "Это самая мощная атака на Израиль с начала войны", - подчеркнули в КСИР.

    Также в заявлении добавили, что сегодня были атакованы корабли Пятого флота США и авианосец "Линкольн".

    В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Ирана и что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    SEPAH müharibə başlayandan bəri İsrailə edilən ən güclü hücum barədə bildirib
    IRGC сlaims most powerful attack on Israel since start of war
