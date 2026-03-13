    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblər

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 20:34
    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblər

    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstanda yeni konstitusiya layihəsi üzrə keçiriləcək referendumun qısamüddətli monitorinqi çərçivəsində rəsmi görüşlərə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TÜRKPA məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyi nümayəndələrindən ibarət Beynəlxalq Referendum Müşahidə Missiyası, baş katib Ramil Həsən və TÜRKPA hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Osman Mestenin rəhbərliyi altında Astanada görüşlər keçirilib.

    Qazaxıstan Parlamenti Senatının sədri Maulen Aşimbayev ilə görüşdə 15 mart tarixində baş tutacaq referendum barədə ətraflı məlumat verilib.

    TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsən Konstitusiya əsasında Qazaxıstan parlamentinin qədim türk sözü olan "Qurultay" adlandırılmasının Türk dünyası üçün rəmzi və mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.

    TÜRKPA Qazaxıstan Maulen Aşimbayev
    Парламентарии Азербайджана, Кыргызстана и Турции совершили визит в Казахстан

