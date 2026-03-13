Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Парламентарии Азербайджана, Кыргызстана и Турции совершили визит в Казахстан

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 20:46
    Парламентарии Азербайджана, Кыргызстана и Турции совершили визит в Казахстан

    Парламентарии Азербайджана, Кыргызстана и Турции начали официальные встречи в рамках краткосрочного мониторинга референдума по новому проекту Конституции, который будет проведен в Казахстане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТюркПА.

    Сообщается, что Международная миссия по наблюдению за референдумом, состоящая из представителей Международного секретариата ТюркПА, провела встречи в Астане под руководством генерального секретаря Рамиля Гасана и председателя комиссии по правовым вопросам и международным связям ТюркПА, депутата парламента Турции Османа Местена.

    На встрече с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым была предоставлена подробная информация о референдуме, который состоится 15 марта.

    Генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Гасан отметил, что наименование парламента Казахстана на основе Конституции древним тюркским словом "Курултай" имеет символическое и важное значение для тюркского мира.

    Референдум в Казахстане
    Фото
    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblər
    Последние новости

    Лента новостей