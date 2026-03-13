KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilər
Formula 1
- 13 mart, 2026
- 20:27
Yaxın Şərqdəki gərgin vəziyyət fonunda Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanında növbəti aya planlaşdırılan "Formula 1" yarışları baş tutmaya bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, növbəti ay hər iki ölkədə qran-pri keçirilməli idi: Bəhreyn tədbirə aprelin 12-də, Səudiyyə Ərəbistanı isə növbəti həftəsonu - aprelin 19-da ev sahibliyi etməli idi.
Regiondakı münaqişələrlə bağlı vəziyyət son günlərdə yaxşılaşma əlamətləri göstərmədiyi üçün qərarın rəsmi təsdiqinin yaxın 48 saat ərzində elan ediləcəyi gözlənilir.
Daha əvvəl həmçinin bildirilib ki, mərhələlər ləğv ediləcəyi təqdirdə "Formula 1" onları mövsüm təqvimindəki digər yarışlarla əvəz etməyi planlaşdırmır.
20:47
Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıbRegion
20:37
SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilibEnergetika
20:34
Foto
Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblərXarici siyasət
20:27
KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilərFormula 1
20:23
Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
20:04
Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıbXarici siyasət
20:03
Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərRegion
19:59
Jozef Aun: Livan İsraillə birbaşa danışıqlar təklifinə cavab almayıbDigər ölkələr
19:59