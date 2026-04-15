Anar Əliyev AİB nümayəndələri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
- 15 aprel, 2026
- 14:38
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində (ƏƏSMN) Asiya İnkişaf Bankının (AİB) Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin Baş direktoru Lea Qutierrezin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş olub.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, nazirliklə AİB arasında səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğulayan əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev ötən dövrdə icra olunan birgə layihələrin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.
"Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün sosial müdafiə sahəsində AİB-in dəstəyinin gücləndirilməsi" layihəsi üzrə aparılmış işlərin müsbət nəticələrindən bəhs olunub.
Təşkilatın 2025–2029-cu illər üçün Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyasının əməkdaşlığın genişləndirilməsində xüsusi önəm kəsb etdiyi vurğulanıb.
Nümayəndə heyətinə son illər Azərbaycanda həyata keçirilən sosial islahatların nailiyyətləri, aktiv məşğulluq proqramları, əmək bazarının tələblərinə uyğun işçi qüvvəsinin bacarıqlarının artırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib.
L.Qutierrez ötən dövrdə əldə olunmuş uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsinin məmnunluq doğurduğunu və yeni layihələr çərçivəsində birgə fəaliyyətin uğurla davam edəcəyinə əminliyini bildirib.
Görüşdə əmək sahəsi ilə bağlı yeni regional texniki yardım layihəsi çərçivəsində görüləcək işlər, əmək və sosial müdafiə sahələrində gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub.