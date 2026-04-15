Анар Алиев обсудил сотрудничество Азербайджана с АБР в области труда и соцзащиты

Азербайджан обсудил сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР).

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, обсуждения состоялись в ходе встречи главы ведомства Анара Алиева с делегацией во главе с генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии АБР Леей Гутиеррес.

Алиев подчеркнул эффективное сотрудничество между министерством и АБР и важность совместных проектов.

На встрече обсуждались успешные результаты работы по проекту "Усиление поддержки АБР в области социальной защиты для достижения целей устойчивого развития", работа, которую предстоит выполнить в рамках нового регионального проекта технической помощи в сфере труда и будущие направления сотрудничества в области труда и социальной защиты.

Подчеркнуто, что Стратегия партнерства со странами АБР на 2025-2029 годы имеет особое значение для расширения сотрудничества.

Делегация также была проинформирована о достижениях социальных реформ, реализованных в Азербайджане в последние годы, об активных программах занятости и о работе, проделанной для повышения квалификации рабочей силы в соответствии с требованиями рынка труда.

Гутиеррес выразила удовлетворение успешным опытом сотрудничества и выразил уверенность в том, что совместная деятельность в рамках новых проектов будет также успешно продолжена.