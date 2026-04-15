    Анар Алиев обсудил сотрудничество Азербайджана с АБР в области труда и соцзащиты

    Финансы
    • 15 апреля, 2026
    • 15:33
    Анар Алиев обсудил сотрудничество Азербайджана с АБР в области труда и соцзащиты

    Азербайджан обсудил сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР).

    Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, обсуждения состоялись в ходе встречи главы ведомства Анара Алиева с делегацией во главе с генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии АБР Леей Гутиеррес.

    Алиев подчеркнул эффективное сотрудничество между министерством и АБР и важность совместных проектов.

    На встрече обсуждались успешные результаты работы по проекту "Усиление поддержки АБР в области социальной защиты для достижения целей устойчивого развития", работа, которую предстоит выполнить в рамках нового регионального проекта технической помощи в сфере труда и будущие направления сотрудничества в области труда и социальной защиты.

    Подчеркнуто, что Стратегия партнерства со странами АБР на 2025-2029 годы имеет особое значение для расширения сотрудничества.

    Делегация также была проинформирована о достижениях социальных реформ, реализованных в Азербайджане в последние годы, об активных программах занятости и о работе, проделанной для повышения квалификации рабочей силы в соответствии с требованиями рынка труда.

    Гутиеррес выразила удовлетворение успешным опытом сотрудничества и выразил уверенность в том, что совместная деятельность в рамках новых проектов будет также успешно продолжена.

    Анар Алиев Лея Гутиеррес Азиатский банк развития Министерство труда и социальной защиты населения
    Anar Əliyev AİB nümayəndələri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, ADB discuss expanding co-op in social protection

    16:57
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    16:56

    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    Финансы
    16:54

    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Финансы
    16:49

    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Другие страны
    16:43

    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Внешняя политика
    16:42

    Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

    Финансы
    16:39

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Инфраструктура
    16:36

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Бизнес
    16:35

    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей