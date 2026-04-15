    Эдгарс Скуя заявил о намерении Риги расширять стратегическое партнерство с Баку

    Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и намерена расширять стратегическое партнерство с Баку во всех сферах.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя на 9-м заседании Азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

    Он подчеркнул высокий уровень исторических связей и политических отношений между двумя странами:

    "Латвию и Азербайджан связывают исторически дружеские отношения, и это обусловлено общими событиями в нашей истории. С момента установления дипломатических отношений в 1994 году Латвия всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана".

    Посол подтвердил свою решимость укреплять сотрудничество с Азербайджаном на международных площадках, в том числе в рамках ООН: "Латвия решительно поддерживает развитие региональных координационных проектов, которые создают новые экономические возможности, укрепляют Евро-азиатские связи и способствуют стабильности и миру в регионе".

    Эдгарс Скуя Азербайджано-латвийские отношения Стратегическое партнерство Шуша
