Эдгарс Скуя заявил о намерении Риги расширять стратегическое партнерство с Баку

Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и намерена расширять стратегическое партнерство с Баку во всех сферах.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя на 9-м заседании Азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

Он подчеркнул высокий уровень исторических связей и политических отношений между двумя странами:

"Латвию и Азербайджан связывают исторически дружеские отношения, и это обусловлено общими событиями в нашей истории. С момента установления дипломатических отношений в 1994 году Латвия всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана".

Посол подтвердил свою решимость укреплять сотрудничество с Азербайджаном на международных площадках, в том числе в рамках ООН: "Латвия решительно поддерживает развитие региональных координационных проектов, которые создают новые экономические возможности, укрепляют Евро-азиатские связи и способствуют стабильности и миру в регионе".