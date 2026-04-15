    Latviya səfiri: "Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı bütün sahələrdə genişləndirmək istəyirik"

    Biznes
    • 15 aprel, 2026
    • 17:03
    Latviya səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı bütün sahələrdə genişləndirmək istəyirik

    Latviya Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və onunla strateji tərəfdaşlığı bütün sahələrdə genişləndirmək niyyətindədir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Edqars Skuya Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasında çıxış edib.

    O, iki ölkə arasındakı tarixi bağların və siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb: "Latviya və Azərbaycan tarixi dostluq münasibətlərinə malikdir və bu, tariximizdəki ümumi hadisələr sayəsindədir. 1994-cü ildə diplomatik münasibətlər qurulduğu ilk vaxtlardan Latviya hər zaman Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə edib".

    Səfir beynəlxalq platformalarda, o cümlədən BMT çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək əzmini bir daha təsdiqləyib: "Latviya yeni iqtisadi imkanlar yaradan, Avropa-Asiya bağlılığını gücləndirən, regionda sabitlik və sülhə töhfə verən regional bağlantı layihələrinin inkişafını qətiyyətlə dəstəkləyir".

    Edqars Skuya Azərbaycan Latviya
    Эдгарс Скуя заявил о намерении Риги расширять стратегическое партнерство с Баку
    Latvia seeks broader strategic ties with Azerbaijan, envoy says

