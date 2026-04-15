Азербайджан в 2027-2030гг направит 13 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

Бюджетные расходы на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в 2027-2030гг прогнозируются в объеме 13,3 млрд манатов ($7,8 млрд).

Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, эти расходы составят примерно 24,3% капитальных расходов госбюджета за этот четырехлетний период.

Минфин отмечает, что в 2021-2025 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий - Карабаха и Восточного Зангезура - было направлено 22 млрд манатов. В 2026 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 3,5 млрд манатов.