Азербайджан в 2027-2030гг направит 13 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий
Финансы
- 15 апреля, 2026
- 17:24
Бюджетные расходы на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в 2027-2030гг прогнозируются в объеме 13,3 млрд манатов ($7,8 млрд).
Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы, опубликованных Министерством финансов.
Согласно документу, эти расходы составят примерно 24,3% капитальных расходов госбюджета за этот четырехлетний период.
Минфин отмечает, что в 2021-2025 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий - Карабаха и Восточного Зангезура - было направлено 22 млрд манатов. В 2026 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 3,5 млрд манатов.
Последние новости
04:52
В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяцаЭнергетика
04:44
Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадаютДругие страны
04:41
Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной АзииВ регионе
04:34
Фото
В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"Kультурная политика
04:32
Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дняЭнергетика
04:14
FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделеДругие страны
03:38
На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожарДругие страны
03:12
Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернетеДругие страны
02:54