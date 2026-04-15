    Азербайджан в 2027-2030гг направит 13 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

    Бюджетные расходы на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в 2027-2030гг прогнозируются в объеме 13,3 млрд манатов ($7,8 млрд).

    Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

    Согласно документу, эти расходы составят примерно 24,3% капитальных расходов госбюджета за этот четырехлетний период.

    Минфин отмечает, что в 2021-2025 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий - Карабаха и Восточного Зангезура - было направлено 22 млрд манатов. В 2026 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 3,5 млрд манатов.

    Azərbaycan yaxın 4 ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərinə 13 milyard manat xərc çəkəcək
    Azerbaijan to allocate 13B manats for restoration of liberated territories in 2027-2030

