    СМИ: "Формула-1" может отменить гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

    • 13 марта, 2026
    • 20:21
    СМИ: Формула-1 может отменить гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

    Гонки "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на следующий месяц, могут не состояться на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в следующем месяце в каждой из стран должны были состояться гран-при: Бахрейн должен был принять мероприятие 12 апреля, а Саудовская Аравия - в следующие выходные, 19 апреля.

    Ожидается, что официальное подтверждение решения будет объявлено в течение ближайших 48 часов, поскольку ситуация с конфликтами в регионе в последние дни не демонстрирует признаков улучшения.

    Ранее также сообщалось, что в случае отмены этапов "Формула-1" не планирует заменять их другими гонками в календаре сезона.

    Формула 1 Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
