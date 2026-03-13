СМИ: "Формула-1" может отменить гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Гонки "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на следующий месяц, могут не состояться на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Согласно информации, в следующем месяце в каждой из стран должны были состояться гран-при: Бахрейн должен был принять мероприятие 12 апреля, а Саудовская Аравия - в следующие выходные, 19 апреля.

Ожидается, что официальное подтверждение решения будет объявлено в течение ближайших 48 часов, поскольку ситуация с конфликтами в регионе в последние дни не демонстрирует признаков улучшения.

Ранее также сообщалось, что в случае отмены этапов "Формула-1" не планирует заменять их другими гонками в календаре сезона.