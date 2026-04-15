    Neymar KONMEBOL yarışlarının qrup mərhələsində 13 il sonra qol vurub

    Braziliya təmsilçisi "Santos"un hücumçusu Neymar Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyası (KONMEBOL) tərəfindən təşkil olunan yarışların qrup mərhələsində 13 ildən sonra qol vurub.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu bunu "Deportivo Rekoleta" ilə matçda (1:1) fərqlənməklə reallaşdırıb.

    Onun bu yarışlardakı sonuncu qolu 20 iyun 2012-ci ildə "Libertadores" Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab qarşılaşmasına təsadüf edib.

    Qeyd edək ki, Neymar 2026 mövsümündə "Santos"un heyətində meydana çıxdığı 8 oyunda 4 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

