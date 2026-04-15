Badminton üzrə ikiqat olimpiya çempionu Viktor Akselsen karyerasını başa vurub
- 15 aprel, 2026
- 14:34
İkiqat olimpiya çempionu, danimarkalı badmintonçu Viktor Akselsen peşəkar karyerasını başa vurub.
"Report"un məlumatına görə, 32 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
V.Akselsen karyerasını bitirməsinə əsas səbəb kimi belindəki problemləri göstərib. O, ağrılardan qurtulmaq üçün əməliyyat olunduğunu və müxtəlif müalicə üsullarından istifadə etdiyini, lakin həkimlərin ona sağlamlığını qorumaq üçün idmandan uzaqlaşmağı tövsiyə etdiklərini bildirib.
Qeyd edək ki, V.Akselsen Tokio-2020 və Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi, Rio-2016 olimpiadasının bürünc mükafatçısıdır. İkiqat dünya çempionu olan danimarkalı badminton üzrə olimpiya turnirində qızıl medal qazanan üç avropalıdan biridir.
