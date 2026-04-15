İsrail XİN Quterreşin Livanla bağlı bəyanatını tənqid edib
- 15 aprel, 2026
- 14:28
İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşi Livanla sülhün əldə olunması istiqamətində səyləri dəstəkləməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail XİN "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
Qeyd olunub ki, bəyanat Quterreşin İsrail və radikal "Hizbullah" qruplaşmasının Livan hökumətində sabitliyi pozmaq üçün guya bir-birinə kömək etməsi barədə fikirlərinə cavab olaraq verilib.
"Suveren BMT üzvü olan dövlətin terror təşkilatı ilə eyniləşdirilməsi BMT Baş katibinin uğursuzluğunun daha bir sübutudur. Təşkilat "Hizbullah"ı tərksilah edə bilməyib və Təhlükəsizlik Şurasının öz qətnaməsini yerinə yetirə bilməyib Antonio Quterreş İsrail və Livan arasında sülhün əldə olunması səylərini qətiyyətlə dəstəkləməlidir", - XİN-in bəyanatında bildirilib.
Xatırladaq ki, aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-ın himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin raundu keçirilmişdi, burada atəşkəs sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livanın və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri Nada Hammad-Muavvad və Yexiel Layter rəhbərlik edirdilər.