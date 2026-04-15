    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    İsrail XİN Quterreşin Livanla bağlı bəyanatını tənqid edib

    Digər ölkələr
    15 aprel, 2026
    • 14:28
    İsrail XİN Quterreşin Livanla bağlı bəyanatını tənqid edib

    İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşi Livanla sülhün əldə olunması istiqamətində səyləri dəstəkləməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail XİN "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Qeyd olunub ki, bəyanat Quterreşin İsrail və radikal "Hizbullah" qruplaşmasının Livan hökumətində sabitliyi pozmaq üçün guya bir-birinə kömək etməsi barədə fikirlərinə cavab olaraq verilib.

    "Suveren BMT üzvü olan dövlətin terror təşkilatı ilə eyniləşdirilməsi BMT Baş katibinin uğursuzluğunun daha bir sübutudur. Təşkilat "Hizbullah"ı tərksilah edə bilməyib və Təhlükəsizlik Şurasının öz qətnaməsini yerinə yetirə bilməyib Antonio Quterreş İsrail və Livan arasında sülhün əldə olunması səylərini qətiyyətlə dəstəkləməlidir", - XİN-in bəyanatında bildirilib.

    Xatırladaq ki, aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-ın himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin raundu keçirilmişdi, burada atəşkəs sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livanın və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri Nada Hammad-Muavvad və Yexiel Layter rəhbərlik edirdilər.

    Antonio Quttereş İsrail-Livan münaqişəsi
    МИД Израиля жестко раскритиковал заявление Гуттериша по Ливану
    Israeli Foreign Ministry condemns Guterres' statement on Lebanon

