Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 15 апреля, 2026
    • 13:59
    МИД Израиля жестко раскритиковал заявление Гуттериша по Ливану

    Министерство иностранных дел Израиля призвало генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша поддержать усилия по достижению мира с Ливаном.

    Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в соцсети "Х".

    Отмечается, что заявление было сделано в ответ на высказывание Гуттериша о том, что Израиль и радикальная группировка "Хезболлах" якобы помогали друг другу дестабилизировать правительство Ливана.

    "Приравнивание суверенного государства-члена ООН к террористической организации - еще одно доказательство провала генсека ООН. Организация не смогла разоружить "Хезболлах" и не смогла выполнить собственную резолюцию Совета безопасности <...> Антониу Гуттериш должен твердо поддерживать усилия по достижению мира между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении ведомства.

    Напомним, что 14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Радикальная группировка Хезболлах Антониу Гутерриш Израиль Ливан
    İsrail XİN Quterreşin Livanla bağlı bəyanatını tənqid edib
    Israeli Foreign Ministry condemns Guterres' statement on Lebanon

