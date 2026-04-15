МИД Израиля жестко раскритиковал заявление Гуттериша по Ливану

Министерство иностранных дел Израиля призвало генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша поддержать усилия по достижению мира с Ливаном.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в соцсети "Х".

Отмечается, что заявление было сделано в ответ на высказывание Гуттериша о том, что Израиль и радикальная группировка "Хезболлах" якобы помогали друг другу дестабилизировать правительство Ливана.

"Приравнивание суверенного государства-члена ООН к террористической организации - еще одно доказательство провала генсека ООН. Организация не смогла разоружить "Хезболлах" и не смогла выполнить собственную резолюцию Совета безопасности <...> Антониу Гуттериш должен твердо поддерживать усилия по достижению мира между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.