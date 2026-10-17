Иран представил США семидневный план открытия Ормузского пролива

Тегеран представил Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива и ожидает ответа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"На протяжении последних двух лет Иран добросовестно вел переговоры, однако каждый раз вместо дипломатического решения сталкивался с военными ударами. Это породило глубокое недоверие к возобновлению переговоров без надежных гарантий того, что подобная ситуация не повторится. Тем не менее Иран оставил дверь для диалога открытой. Через Катар мы представили конкретный семидневный план и заявили, что при выполнении необходимых условий пролив может быть вновь открыт, а нормальное судоходство восстановлено в течение семи дней. Теперь решение за США", - добавил он.