Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Иран представил США семидневный план открытия Ормузского пролива

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 20:57
    Иран представил США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Тегеран представил Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива и ожидает ответа.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    "На протяжении последних двух лет Иран добросовестно вел переговоры, однако каждый раз вместо дипломатического решения сталкивался с военными ударами. Это породило глубокое недоверие к возобновлению переговоров без надежных гарантий того, что подобная ситуация не повторится. Тем не менее Иран оставил дверь для диалога открытой. Через Катар мы представили конкретный семидневный план и заявили, что при выполнении необходимых условий пролив может быть вновь открыт, а нормальное судоходство восстановлено в течение семи дней. Теперь решение за США", - добавил он.

    Аббас Арагчи Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    İran Hörmüz boğazı ilə bağlı ABŞ-dən cavab gözləyir
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