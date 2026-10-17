Арагчи заявил о гибели около 5 тыс. человек в результате ударов США и Израиля по Ирану

В результате военных ударов США и Израиля по Ирану погибли около 5 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Мы атаковали и уничтожили американские военные базы и объекты. Между защитой своих прав и стремлением к миру нет никаких противоречий. Мы знаем цену войны и именно поэтому так высоко ценим мир", - добавил он.