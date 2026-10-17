Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Арагчи заявил о гибели около 5 тыс. человек в результате ударов США и Израиля по Ирану

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 20:49
    Арагчи заявил о гибели около 5 тыс. человек в результате ударов США и Израиля по Ирану

    В результате военных ударов США и Израиля по Ирану погибли около 5 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    "Мы атаковали и уничтожили американские военные базы и объекты. Между защитой своих прав и стремлением к миру нет никаких противоречий. Мы знаем цену войны и именно поэтому так высоко ценим мир", - добавил он.

    Аббас Арагчи Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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