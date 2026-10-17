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    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 20:09
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 52-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    "ABŞ-nin hərbi bazalarına və hərbi obyektlərinə hücum edərək onları məhv etmişik. Öz hüquqlarını müdafiə etməklə sülhə can atmaq arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Biz müharibənin bədəlini bilirik və məhz buna görə sülhə böyük dəyər veririk", - deyə o əlavə edib.

    Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Ölənlər və yaralılar
    Арагчи заявил о гибели около 5 тыс. человек в результате ударов США и Израиля по Ирану
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