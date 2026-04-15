    Tokayev Antalya Diplomatiya Forumunda iştirakını təsdiqləyib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev qarşıdan gələn IV Antalya Diplomatiya Forumunda (ADF2026) iştirakını təsdiqləyib.

    "Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tokayev Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmazla görüşündə bildirib.

    Tokayev regionda sabitliyin təmin edilməsində Türkiyənin rolunu yüksək qiymətləndirib və qarşıdan gələn Antalya forumunda iştirakını təsdiqləyib.

    Görüş zamanı tərəflər həmçinin sənaye, energetika, logistika, aqrosənaye kompleksi, təhsil və turizm sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanlarını nəzərdən keçirib, eləcə də Yaxın Şərqdəki vəziyyət daxil olmaqla cari beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər.

    Qeyd edək ki, ADF2026 aprelin 17-19-u Türkiyədə keçiriləcək.

    Türkiyə mediasının məlumatına görə, bu il ADF2026 forumunda iştirak etmək üçün 150-dən çox ölkədən nümayəndə heyətləri gələcək. İştirakçılar arasında 20-dən çox dövlət və hökumət başçısının, 15-ə yaxın vitse-prezidentin, eləcə də əksəriyyəti xarici işlər idarələrinə rəhbərlik edən 50-dən çox nazirin olduğu bildirilir. Ümumilikdə forum beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri də daxil olmaqla beş minə yaxın qonağı qəbul edəcək.

    ADF2026 çərçivəsində 40-dan çox müxtəlif tədbir və sessiya planlaşdırılıb. Müzakirələr təkcə siyasi və regional məsələlərə deyil, həm də qlobal transformasiyanın iqtisadi, ekoloji və texnoloji aspektlərinə toxunacaq.

    Токаев подтвердил участие в Анталийском дипломатическом форуме
    Kazakhstan's Tokayev confirms participation in Antalya Diplomacy Forum 2026

    Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş verib

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

