    15 апреля, 2026
    • 13:54
    Токаев подтвердил участие в Анталийском дипломатическом форуме

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в предстоящем IV Анталийском дипломатическом форуме ADF2026.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом Токаев заявил на встрече с вице-президентом Турции Джевдет Йылмазом.

    Токаев высоко оценил роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подтвердил свое участие в предстоящем Анталийском форуме.

    В ходе встречи стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, логистике, агропромышленном комплексе, образовании и туризме, а также обсудили текущую международную повестку, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Отметим, что IV Анталийский дипломатический форум ADF2026 пройдет в Турции 17-19 апреля.

    По информации турецких медиа, для участия на форуме ADF2026 в этом году прибудут делегации из более чем 150 стран. Среди участников заявлены свыше 20 глав государств и правительств, около 15 вице-президентов, а также более 50 министров, подавляющее большинство которых возглавляют внешнеполитические ведомства. Всего форум примет около пяти тысяч гостей, включая руководителей международных организаций.

    В рамках ADF2026 запланировано более 40 различных мероприятий и сессий. Дискуссии затронут не только политические и региональные вопросы, но также экономические, экологические и технологические аспекты глобальной трансформации.

    Касым-Жомарт Токаев Джевдет Йылмаз IV Анталийский дипломатический форум ADF2026 Турция Казахстан
    Tokayev Antalya Diplomatiya Forumunda iştirakını təsdiqləyib
    Kazakhstan's Tokayev confirms participation in Antalya Diplomacy Forum 2026

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    04:34
    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

