Токаев подтвердил участие в Анталийском дипломатическом форуме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в предстоящем IV Анталийском дипломатическом форуме ADF2026.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом Токаев заявил на встрече с вице-президентом Турции Джевдет Йылмазом.

Токаев высоко оценил роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подтвердил свое участие в предстоящем Анталийском форуме.

В ходе встречи стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, логистике, агропромышленном комплексе, образовании и туризме, а также обсудили текущую международную повестку, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Отметим, что IV Анталийский дипломатический форум ADF2026 пройдет в Турции 17-19 апреля.

По информации турецких медиа, для участия на форуме ADF2026 в этом году прибудут делегации из более чем 150 стран. Среди участников заявлены свыше 20 глав государств и правительств, около 15 вице-президентов, а также более 50 министров, подавляющее большинство которых возглавляют внешнеполитические ведомства. Всего форум примет около пяти тысяч гостей, включая руководителей международных организаций.

В рамках ADF2026 запланировано более 40 различных мероприятий и сессий. Дискуссии затронут не только политические и региональные вопросы, но также экономические, экологические и технологические аспекты глобальной трансформации.