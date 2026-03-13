Almaniyalı güləşçi: "Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm"
- 13 mart, 2026
- 21:04
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında iştirak edən Almaniyanın yunan-Roma güləşi üzrə yığmasının üzvü Luis Loy vaxtilə komanda yoldaşı olmuş Sakit Quliyevi (63 kq) çox bəyənir.
Bu barədə idmançı "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında bildirib.
O, Azərbaycan idmançısı ilə Almaniyada komanda yoldaşı olduğunu söyləyib:
"Azərbaycan idmançılarından Sakit Quliyevi tanıyıram. O, ölkə çempionudur. Biz onunla Almaniya Güləş Liqasında eyni komandada çıxış etmişik. Çox yaxşı idmançıdır və onu bəyənirəm. Digər azərbaycanlı güləşçilərlə qarşılaşmamışam".
O, turnirdəki şanslarını dəyərləndirib:
"1/4 finalda Belarus idmançısına uduzdum. İndi ümid edirəm ki, o, yarımfinalda qalib gələr və mən təsəlliverici görüşlərə qatıla bilərəm. Düşünürəm ki, hələ də mükafatçı olmaq şansım var".