    Almaniyalı güləşçi: "Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm"

    Fərdi
    • 13 mart, 2026
    • 21:04
    Almaniyalı güləşçi: Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında iştirak edən ​Almaniyanın yunan-Roma güləşi üzrə yığmasının üzvü Luis Loy vaxtilə komanda yoldaşı olmuş Sakit Quliyevi (63 kq) çox bəyənir.

    ​Bu barədə idmançı "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında bildirib.

    O, Azərbaycan idmançısı ilə Almaniyada komanda yoldaşı olduğunu söyləyib:

    ​"Azərbaycan idmançılarından Sakit Quliyevi tanıyıram. O, ölkə çempionudur. Biz onunla Almaniya Güləş Liqasında eyni komandada çıxış etmişik. Çox yaxşı idmançıdır və onu bəyənirəm. Digər azərbaycanlı güləşçilərlə qarşılaşmamışam".

    ​O, turnirdəki şanslarını dəyərləndirib:

    ​"1/4 finalda Belarus idmançısına uduzdum. İndi ümid edirəm ki, o, yarımfinalda qalib gələr və mən təsəlliverici görüşlərə qatıla bilərəm. Düşünürəm ki, hələ də mükafatçı olmaq şansım var".

    Luis Loy U-23 Avropa çempionatı Yunan-Roma güləşi

