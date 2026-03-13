SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
Energetika
- 13 mart, 2026
- 20:37
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Elşad Nəsirov İndoneziyanın Bakıdakı səfiri Berlian Helmi ilə görüş keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İndoneziyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "Instagram" hesabında yayılıb.
Görüş zamanı iki ölkə arasında neft-qaz və gübrə sahələrində əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, həmçinin "Pertamina" (İndoneziyanın dövlət neft şirkəti) ilə SOCAR arasında mümkün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.
Son xəbərlər
20:47
Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıbRegion
20:37
SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilibEnergetika
20:34
Foto
Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblərXarici siyasət
20:27
KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilərFormula 1
20:23
Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
20:04
Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıbXarici siyasət
20:03
Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərRegion
19:59
Jozef Aun: Livan İsraillə birbaşa danışıqlar təklifinə cavab almayıbDigər ölkələr
19:59